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Trump praises Douglass, other famous African Americans

By Jesse J. Holland
Associated Press

Published: February 1, 2017 - 04:30 PM
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President Donald Trump pauses during a meeting in the Roosevelt Room of the White House in Washington, Wednesday, Feb. 1, 2017. Trump discussed the nomination of Neil Gorsuch to the Supreme Court, setting up a fierce fight with Democrats over a jurist who could shape America's legal landscape for decades to come. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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