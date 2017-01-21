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Trump praises the CIA, bristles over inaugural crowd counts

By Julie Pace and Jill Colvin
Associated Press

Published: January 21, 2017 - 04:21 PM
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President Donald Trump speaks at the Central Intelligence Agency in Langley, Va., Saturday, Jan. 21, 2017. (AP Photo/Andrew Harnik)

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