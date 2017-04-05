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Trump presses China on North Korea; another bluff could hurt him

By Matthew Pennington
Associated Press

Published: April 5, 2017 - 10:29 PM
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FILE - This combination of file photos show U.S. President Donald Trump, right, in a meeting at the White House in Washington, on March 31, 2017, and China's President Xi Jinping in a meeting at the Great Hall of the People in Beijing, on Dec. 1, 2016. President Xi probably wont give President Trump a round of golf during their first face-to-face meeting on April 6-7, but may find it worthwhile to ensure his American counterpart does not feel like hes leaving empty-handed. Some analysts believe Xi might be willing to hand Trump a symbolic victory on trade to put a positive spin on the meeting. (AP Photo/File)


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