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Environment

Trump pulling U.S. from global climate pact, dismaying allies

By Jill Colvin
Associated Press

Published: June 1, 2017 - 01:09 PM | Updated: June 2, 2017 - 08:13 AM
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President Donald Trump speaks about the U.S. role in the Paris climate change accord, Thursday in the Rose Garden of the White House in Washington. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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