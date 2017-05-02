Trump, Putin signal new effort to cooperate on Syria

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBhbmQgUnVzc2lhbiBQcmVzaWRl
bnQgVmxhZGltaXIgUHV0aW4gc2lnbmFsZWQgdGhlIHByb3NwZWN0IG9mIGluY3JlYXNlZCBjb29w
ZXJhdGlvbiBpbiBTeXJpYSBUdWVzZGF5LCBpbiB3aGF0IHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBjYWxsZWQg
YSAmIzgyMjA7dmVyeSBnb29kJiM4MjIxOyBwaG9uZSBkaXNjdXNzaW9uIHRoYXQgaW5jbHVkZWQg
YSBmb2N1cyBvbiBzZXR0aW5nIHVwIHNhZmUgem9uZXMgaW4gdGhlIHdhci10b3JuIG5hdGlvbi48
L3A+PHA+VGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIHNhaWQgdGhlIGxlYWRlcnMgYWxzbyBhZ3JlZWQgdG8gdHJ5
IHRvIHNldCB1cCB0aGVpciBmaXJzdCBpbi1wZXJzb24gbWVldGluZyBpbiBKdWx5LCBvbiB0aGUg
c2lkZWxpbmVzIG9mIGFuIGludGVybmF0aW9uYWwgc3VtbWl0IGluIEdlcm1hbnkuPC9wPjxwPlR1
ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBjYWxsIG1hcmtlZCB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBUcnVtcCBhbmQgUHV0aW4g
aGF2ZSBzcG9rZW4gc2luY2UgdGhlIFUuUy4gbGF1bmNoZWQgbWlzc2lsZXMgYWdhaW5zdCBhbiBh
aXIgYmFzZSBpbiBTeXJpYSwgYW4gYXR0YWNrIHRoYXQgb3V0cmFnZWQgUnVzc2lhLCBvbmUgb2Yg
dGhlIFN5cmlhbiBnb3Zlcm5tZW50JiM4MjE3O3Mgc3Ryb25nZXN0IGJhY2tlcnMuIFRoZSBVLlMu
IG1pbGl0YXJ5IGFjdGlvbiBzcGFya2VkIG5ldyB0ZW5zaW9ucyBiZXR3ZWVuIFdhc2hpbmd0b24g
YW5kIE1vc2Nvdywgd2l0aCB0b3AgVS5TLiBvZmZpY2lhbHMgc2hhcnBseSBjb25kZW1uaW5nIFB1
dGluJiM4MjE3O3MgY29udGludWVkIHN1cHBvcnQgZm9yIGVtYmF0dGxlZCBTeXJpYW4gbGVhZGVy
IEJhc2hhciBBc3NhZC48L3A+PHA+QnV0IHRoZSBsZWFkZXJzIGFwcGVhcmVkIHRvIGFnYWluIGJl
IGVkZ2luZyB0b3dhcmQgY2xvc2VyIGNvb3BlcmF0aW9uIGZvbGxvd2luZyBUdWVzZGF5JiM4MjE3
O3MgY2FsbC4gVGhlIEtyZW1saW4gc2FpZCBUcnVtcCBhbmQgUHV0aW4gYWdyZWVkIHRvIGJvbHN0
ZXIgZGlwbG9tYXRpYyBlZmZvcnRzIHRvIHJlc29sdmUgdGhlIFN5cmlhbiBjaXZpbCB3YXIsIHdo
aWNoIGhhcyBsZWZ0IGh1bmRyZWRzIG9mIHRob3VzYW5kcyBkZWFkIGFuZCBtaWxsaW9ucyBtb3Jl
IGRpc3BsYWNlZC4gVGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGFubm91bmNlZCBpdCB3b3VsZCBzZW5kIGEgdG9w
IFN0YXRlIERlcGFydG1lbnQgb2ZmaWNpYWwgdG8gUnVzc2lhbi1sZWQgdGFsa3Mgb24gU3lyaWEg
dGhhdCBiZWdpbiBXZWRuZXNkYXkgaW4gS2F6YWtoc3Rhbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1ByZXNpZGVu
dCBUcnVtcCBhbmQgUHJlc2lkZW50IFB1dGluIGFncmVlZCB0aGF0IHRoZSBzdWZmZXJpbmcgaW4g
U3lyaWEgaGFzIGdvbmUgb24gZm9yIGZhciB0b28gbG9uZyBhbmQgdGhhdCBhbGwgcGFydGllcyBt
dXN0IGRvIGFsbCB0aGV5IGNhbiB0byBlbmQgdGhlIHZpb2xlbmNlLCYjODIyMTsgdGhlIFdoaXRl
IEhvdXNlIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGUgY29udmVyc2F0aW9uIHdhcyBhIHZlcnkgZ29vZCBvbmUs
IGFuZCBpbmNsdWRlZCB0aGUgZGlzY3Vzc2lvbiBvZiBzYWZlLCBvciBkZS1lc2NhbGF0aW9uLCB6
b25lcyB0byBhY2hpZXZlIGxhc3RpbmcgcGVhY2UgZm9yIGh1bWFuaXRhcmlhbiBhbmQgbWFueSBv
dGhlciByZWFzb25zLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIEtyZW1saW4gY2hhcmFjdGVyaXplZCB0aGUg
Y2FsbCBhcyAmIzgyMjA7YnVzaW5lc3MtbGlrZSYjODIyMTsgYW5kICYjODIyMDtjb25zdHJ1Y3Rp
dmUuJiM4MjIxOyBJdCBtYWRlIG5vIG1lbnRpb24gb2Ygc2FmZSB6b25lcy48L3A+PHA+RGVzcGl0
ZSBoYXZpbmcgcHJldmlvdXNseSB3YXJuZWQgYWdhaW5zdCBVLlMuIGludGVydmVudGlvbiBpbiBT
eXJpYSwgVHJ1bXAgb3JkZXJlZCB0aGUgc3RyaWtlcyBhZ2FpbnN0IFN5cmlhbiBnb3Zlcm5tZW50
IHRhcmdldHMgaW4gZWFybHkgQXByaWwgYWZ0ZXIgYWNjdXNpbmcgdGhlIHJlZ2ltZSBvZiB1c2lu
ZyBjaGVtaWNhbCB3ZWFwb25zIGluIGEgZGVhZGx5IGF0dGFjayBvbiBjaXZpbGlhbnMuIFJ1c3Np
YSBzYWlkIHRoZSBVLlMuIHN0cmlrZXMgdmlvbGF0ZWQgaW50ZXJuYXRpb25hbCBsYXcuPC9wPjxw
PlNvbWUgb2YgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyB0b3AgYWR2aXNlcnMsIGluY2x1ZGluZyBTZWNyZXRhcnkg
b2YgU3RhdGUgUmV4IFRpbGxlcnNvbiBhbmQgVW5pdGVkIE5hdGlvbnMgQW1iYXNzYWRvciBOaWtr
aSBIYWxleSwgbGV2ZWxlZCBibGlzdGVyaW5nIGNyaXRpY2lzbSBvbiBSdXNzaWEgYW5kIFB1dGlu
IGZvbGxvd2luZyB0aGUgY2hlbWljYWwgd2VhcG9ucyBhdHRhY2suIFlldCBUcnVtcCBoYXMgY29u
dGludWVkIHRvIGhvbGQgb3V0IHRoZSBwcm9zcGVjdCBvZiBhIHN0cm9uZ2VyIHJlbGF0aW9uc2hp
cCB3aXRoIFJ1c3NpYSwgd2hpY2ggd2FzIGEgY29ybmVyc3RvbmUgb2YgaGlzIGZvcmVpZ24gcG9s
aWN5IHBsYXRmb3JtIGFzIGEgcHJlc2lkZW50aWFsIGNhbmRpZGF0ZS4gSGUgdG9vayB0byBUd2l0
dGVyIGRheXMgYWZ0ZXIgdGhlIFN5cmlhIHN0cmlrZXMgdG8gc2F5IHRoYXQgJiM4MjIwO3RoaW5n
cyB3aWxsIHdvcmsgb3V0IGZpbmUmIzgyMjE7IGJldHdlZW4gdGhlIFUuUy4gYW5kIFJ1c3NpYSBh
bmQgJiM4MjIwO2V2ZXJ5b25lIHdpbGwgY29tZSB0byB0aGVpciBzZW5zZXMuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5UaGUgc2hpZnRzIGluIHRoZSBUcnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiYjODIxNztzIHBvc3R1cmUg
Y2FtZSBhbWlkIGEgc3RlYWR5IHN3aXJsIG9mIGNvbnRyb3ZlcnN5IHN1cnJvdW5kaW5nIHBvc3Np
YmxlIHRpZXMgYmV0d2VlbiB0aGUgcHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3MgYXNzb2NpYXRlcyBhbmQgUnVz
c2lhIGR1cmluZyBsYXN0IHllYXImIzgyMTc7cyBlbGVjdGlvbi4gVGhlIEZCSSBhbmQgY29uZ3Jl
c3Npb25hbCBjb21taXR0ZWVzIGFyZSBpbnZlc3RpZ2F0aW5nIHdoZXRoZXIgVHJ1bXAmIzgyMTc7
cyBjYW1wYWlnbiBjb29yZGluYXRlZCB3aXRoIFJ1c3NpYSBhcyBpdCBtZWRkbGVkIGluIHRoZSBl
bGVjdGlvbi48L3A+PHA+SGlsbGFyeSBDbGludG9uLCBUcnVtcCYjODIxNztzIHZhbnF1aXNoZWQg
RGVtb2NyYXRpYyBvcHBvbmVudCwgc2FpZCBkdXJpbmcgYSBzcGVha2luZyBhcHBlYXJhbmNlIFR1
ZXNkYXkgdGhhdCBzaGUgd2FzICYjODIyMDtvbiB0aGUgd2F5IHRvIHdpbm5pbmcmIzgyMjE7IHRo
ZSBlbGVjdGlvbiB1bnRpbCAmIzgyMjA7aW50ZXJ2ZW5pbmcgZXZlbnRzJiM4MjIxOyBpbiB0aGUg
Y2FtcGFpZ24mIzgyMTc7cyBmaW5hbCBkYXlzLCBpbmNsdWRpbmcgV2lraUxlYWtzJiM4MjE3OyBy
ZWxlYXNlIG9mIGhhY2tlZCBlbWFpbHMgZnJvbSBvbmUgb2YgaGVyIHRvcCBhZHZpc2Vycy4gVS5T
LiBpbnRlbGxpZ2VuY2UgYWdlbmNpZXMgaGF2ZSBhc3Nlc3NlZCB0aGF0IFJ1c3NpYSB3YXMgYmVo
aW5kIHRoZSBoYWNraW5nLjwvcD48cD5QdXRpbiwgd2hvIG1ldCBlYXJsaWVyIFR1ZXNkYXkgd2l0
aCBHZXJtYW4gQ2hhbmNlbGxvciBBbmdlbGEgTWVya2VsLCBkZW5pZWQgdGhhdCBNb3Njb3cgZXZl
ciBpbnRlcmZlcmVzIGluIG90aGVyIGNvdW50cmllcyYjODIxNzsgZWxlY3Rpb25zLiBIZSBzYWlk
IGFjY3VzYXRpb25zIG9mIFJ1c3NpYW4gbWVkZGxpbmcgYWltZWQgYXQgaGVscGluZyBUcnVtcCBp
biBoaXMgcmFjZSBhZ2FpbnN0IERlbW9jcmF0IEhpbGxhcnkgQ2xpbnRvbiB3ZXJlICYjODIyMDtz
aW1wbHkgcnVtb3JzJiM4MjIxOyBiZWluZyB1c2VkIGFzIHBhcnQgb2YgYSBwb2xpdGljYWwgZmln
aHQgaW4gV2FzaGluZ3Rvbi48L3A+PHA+VHJ1bXAgaGFzIHZpZ29yb3VzbHkgZGVuaWVkIGFueSBu
ZWZhcmlvdXMgdGllcyB0byBNb3Njb3csIGNhbGxpbmcgdGhlIFJ1c3NpYW4gaW52ZXN0aWdhdGlv
bnMgYSAmIzgyMjA7aG9heC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlR1ZXNkYXkmIzgyMTc7cyBjYWxsIG1hcmtl
ZCB0aGUgdGhpcmQgdGltZSBUcnVtcCBhbmQgUHV0aW4gYXJlIGtub3duIHRvIGhhdmUgdGFsa2Vk
IHNpbmNlIHRoZSBVLlMuIHByZXNpZGVudCB0b29rIG9mZmljZSBpbiBKYW51YXJ5LjwvcD48cD4m
IzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+QVAgd3JpdGVycyBMeW5uIEJlcnJ5IEluIE1vc2Nv
dyBhbmQgIEJyYWRsZXkgS2xhcHBlciBpbiBXYXNoaW5ndG9uIGNvbnRyaWJ1dGVkIHRvIHRoaXMg
cmVwb3J0LjwvcD48cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+Rm9sbG93IEp1bGllIFBh
Y2UgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3R3aXR0ZXIuY29tL2pwYWNlREMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij5odHRwOi8vdHdpdHRlci5jb20vanBhY2VEQzwvYT48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.