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Trump raps ‘criminal’ leaks, ‘dishonest’ media, ‘bad’ judges

By Julie Pace
Associated Press

Published: February 16, 2017 - 02:17 PM | Updated: February 17, 2017 - 08:02 AM
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President Donald Trump speaks during a news conference, Thursday in the East Room of the White House in Washington. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

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