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Trump reportedly described White House as a ’real dump’

Associated Press

Published: August 2, 2017 - 08:33 AM | Updated: August 2, 2017 - 11:57 AM
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President Donald Trump, followed by his daughter Ivanka Trump, walks to the East Room of the White House in Washington, Tuesday, Aug. 1, 2017, to speak with small business owners as part of "American Dream Week." (AP Photo/Alex Brandon)


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