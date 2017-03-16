Trump’s allies melting away on wiretapping claims

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCYjODIxNztzIGV4cGxvc2l2ZSBh
bGxlZ2F0aW9uIHRoYXQgQmFyYWNrIE9iYW1hIHdpcmV0YXBwZWQgaGlzIE5ldyBZb3JrIHNreXNj
cmFwZXIgZHVyaW5nIHRoZSBwcmVzaWRlbnRpYWwgY2FtcGFpZ24gaGFzIGxlZnQgaGltIGluY3Jl
YXNpbmdseSBpc29sYXRlZCwgd2l0aCBhbGxpZXMgb24gQ2FwaXRvbCBIaWxsIGFuZCB3aXRoaW4g
aGlzIG93biBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBvZmZlcmluZyBubyBldmlkZW5jZSB0byBiYWNrIGhpbSB1
cC48L3A+PHA+T24gV2VkbmVzZGF5LCBBdHRvcm5leSBHZW5lcmFsIEplZmYgU2Vzc2lvbnMgc2Fp
ZCBoZSBoYWQgbm90IGdpdmVuIFRydW1wIGFueSByZWFzb24gdG8gYmVsaWV2ZSBoZSB3YXMgd2ly
ZXRhcHBlZCBieSBQcmVzaWRlbnQgT2JhbWEuIFJlcHVibGljYW4gUmVwLiBEZXZpbiBOdW5lcywg
Y2hhaXJtYW4gb2YgdGhlIEhvdXNlIGludGVsbGlnZW5jZSBjb21taXR0ZWUsIHNhaWQgaGUgaGFk
IHNlZW4gbm8gaW5mb3JtYXRpb24gdG8gc3VwcG9ydCB0aGUgY2xhaW0gYW5kIHRoZW4gd2VudCBm
dXJ0aGVyLiBIZSBzdWdnZXN0ZWQgdGhlIFUuUy4gcHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3MgYXNzZXJ0aW9u
LCBtYWRlIGluIGEgc2VyaWVzIG9mIE1hcmNoIDQgdHdlZXRzLCBzaG91bGQgbm90IGJlIHRha2Vu
IGF0IGZhY2UgdmFsdWUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtBcmUgeW91IGdvaW5nIHRvIHRha2UgdGhlIHR3
ZWV0cyBsaXRlcmFsbHk/JiM4MjIxOyBOdW5lcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7SWYgc28sIGNsZWFybHkg
dGhlIHByZXNpZGVudCB3YXMgd3JvbmcuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UcnVtcCwgaW4gYW4gaW50ZXJ2
aWV3IFdlZG5lc2RheSB3aXRoIEZveCBOZXdzLCBwcmVkaWN0ZWQgdGhlcmUgd291bGQgYmUgJiM4
MjIwO3NvbWUgdmVyeSBpbnRlcmVzdGluZyBpdGVtcyBjb21pbmcgdG8gdGhlIGZvcmVmcm9udCBv
dmVyIHRoZSBuZXh0IHR3byB3ZWVrcy4mIzgyMjE7IFRoZSBwcmVzaWRlbnQgc2FpZCBoZSYjODIx
NztkIGxlYXJuZWQgYWJvdXQgdGhlIGFsbGVnZWQgd2lyZXRhcHBpbmcgZnJvbSBuZXdzIHJlcG9y
dHMgcmVmZXJlbmNpbmcgaW50ZXJjZXB0ZWQgY29tbXVuaWNhdGlvbnMsIGRlc3BpdGUgdGhlIGZh
Y3QgdGhhdCBoZSBhbmQgaGlzIGFkdmlzZXJzIGhhdmUgcHVibGljbHkgZGVub3VuY2VkIHN0b3Jp
ZXMgYWJvdXQgZ292ZXJubWVudCBhZ2VuY2llcyByZXZpZXdpbmcgY29udGFjdHMgYmV0d2VlbiBU
cnVtcCBhc3NvY2lhdGVzIGFuZCBSdXNzaWFucy48L3A+PHA+VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBhbGxlZ2F0
aW9ucyBoYXZlIHB1dCBoaW0gaW4gYSBwb3RlbnRpYWxseSBwZXJpbG91cyBwb3NpdGlvbiBhcyBj
b25ncmVzc2lvbmFsIGludmVzdGlnYXRpb25zIGludG8gUnVzc2lhJiM4MjE3O3MgaW52b2x2ZW1l
bnQgaW4gdGhlIDIwMTYgZWxlY3Rpb24gJiM4MjEyOyBhbmQgcG9zc2libGUgUnVzc2lhbiBjb250
YWN0cyB3aXRoIFRydW1wIGFzc29jaWF0ZXMgJiM4MjEyOyByYW1wIHVwLiBUaGUgRkJJIGlzIGFs
c28gaW52ZXN0aWdhdGluZy48L3A+PHA+SWYgbm8gZXZpZGVuY2Ugb2Ygd2lyZXRhcHBpbmcgYXQg
VHJ1bXAgVG93ZXIgZW1lcmdlcywgaGlzIGNyZWRpYmlsaXR5IHdvdWxkIGJlIG5ld2x5IGRhbWFn
ZWQuIElmIHRoZXJlIGlzIHByb29mIHRoYXQgdGhlIE9iYW1hIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGFwcHJv
dmVkIG1vbml0b3Jpbmcgb2YgVHJ1bXAgb3IgaGlzIGFzc29jaWF0ZXMsIHRoYXQgd291bGQgc3Vn
Z2VzdCB0aGUgZ292ZXJubWVudCBoYWQgcmVhc29uIHRvIGJlIHN1c3BpY2lvdXMgb2YgdGhlaXIg
Y29udGFjdHMgd2l0aCBSdXNzaWEgYW5kIGEganVkZ2UgaGFkIGFwcHJvdmVkIHRoZSBzdXJ2ZWls
bGFuY2UuPC9wPjxwPlRoZSBwcmVzaWRlbnQsIHdobyBhcHBlYXJzIHRvIGhhdmUgbWFkZSBoaXMg
YWxsZWdhdGlvbiBpbiBhIGJ1cnN0IG9mIGFuZ2VyLCBoYXMgYXNrZWQgbGF3bWFrZXJzIHRvIGlu
dmVzdGlnYXRlIHRoZSBjbGFpbS4gTGF3bWFrZXJzIGhhdmUgc2luY2UgdHVybmVkIHRoZSBxdWVz
dGlvbiBiYWNrIHRvd2FyZCB0aGUgYWRtaW5pc3RyYXRpb24sIGFza2luZyB0aGUgSnVzdGljZSBE
ZXBhcnRtZW50IHRvIHByb3ZpZGUgZXZpZGVuY2Ugb2Ygd2lyZXRhcHBpbmcgYWN0aXZpdHkuPC9w
PjxwPlRoZSBKdXN0aWNlIERlcGFydG1lbnQgbWlzc2VkIGEgTW9uZGF5IGRlYWRsaW5lIGZvciBw
cm92aWRpbmcgdGhlIGluZm9ybWF0aW9uIHRvIHRoZSBIb3VzZSBhbmQgd2FzIGdpdmVuIGEgb25l
LXdlZWsgZXh0ZW5zaW9uLjwvcD48cD5TZW4uIExpbmRzZXkgR3JhaGFtLCBSLVMuQy4sIHdobyBo
ZWFkcyB0aGUgSnVkaWNpYXJ5IENvbW1pdHRlZSYjODIxNztzIGNyaW1lIGFuZCB0ZXJyb3Jpc20g
c3ViY29tbWl0dGVlLCBzYWlkIHRoZSBGQkkgd2lsbCBwcm92aWRlIGEgY2xhc3NpZmllZCBicmll
ZmluZyBvbiB0aGUgbWF0dGVyICYjODIyMDthdCBzb21lIHRpbWUgaW4gdGhlIGZ1dHVyZS4mIzgy
MjE7IEdyYWhhbSBoYXMgcHJldmlvdXNseSBzYWlkIGhlIHdvdWxkIHVzZSBzdWJwb2VuYSBwb3dl
ciB0byBnZXQgaW5mb3JtYXRpb24gZnJvbSB0aGUgRkJJIGFib3V0IHdoZXRoZXIgYSB3YXJyYW50
IHdhcyBpc3N1ZWQgYWxsb3dpbmcgdGhlIE9iYW1hIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIHRvIHRhcCBUcnVt
cCYjODIxNztzIHBob25lcyBkdXJpbmcgdGhlIGNhbXBhaWduLjwvcD48cD5Mb25ndGltZSBUcnVt
cCBhZHZpc2VyIFJvZ2VyIFN0b25lIHRvbGQgVGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MgV2VkbmVzZGF5
IHRoYXQgaGUgYmVsaWV2ZXMgaGlzIG93biBvbmxpbmUgZXhjaGFuZ2VzIHdpdGggYSBSdXNzaWFu
LWxpbmtlZCBoYWNrZXIgd2VyZSBvYnRhaW5lZCB0aHJvdWdoIGEgc3BlY2lhbCB3YXJyYW50IHRo
YXQgYWxsb3dzIHRoZSBnb3Zlcm5tZW50IHRvIGNvbGxlY3QgdGhlIGNvbW11bmljYXRpb25zIG9m
IHBlb3BsZSBzdXNwZWN0ZWQgb2YgYmVpbmcgYWdlbnRzIG9mIGEgZm9yZWlnbiBuYXRpb24uIFN0
b25lIGNvbW11bmljYXRlZCB0aHJvdWdoIFR3aXR0ZXIgZGlyZWN0IG1lc3NhZ2VzIHdpdGggR3Vj
Y2lmZXIgMi4wLCBhIGhhY2tlciB3aG8gaGFzIGNsYWltZWQgcmVzcG9uc2liaWxpdHkgZm9yIGJy
ZWFjaGluZyB0aGUgRGVtb2NyYXRpYyBOYXRpb25hbCBDb21taXR0ZWUuPC9wPjxwPlN0b25lIHNh
aWQgaGUgd2FzIHVuYXdhcmUgYXQgdGhlIHRpbWUgdGhhdCBVLlMuIG9mZmljaWFscyBiZWxpZXZl
ZCB0aGUgaGFja2VyIGhhZCB0aWVzIHRvIFJ1c3NpYS4gSGUgc2FpZCBoZSBpcyB3aWxsaW5nIHRv
IHRlc3RpZnkgYmVmb3JlIGFueSBjb25ncmVzc2lvbmFsIGNvbW1pdHRlZSB0aGF0IGhvbGRzIGl0
cyBoZWFyaW5ncyAmIzgyMjA7aW4gcHVibGljIGFuZCBub3QgYmVoaW5kIGNsb3NlZCBkb29ycy4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBIb3VzZSBpbnRlbGxpZ2VuY2UgY29tbWl0dGVlIHdpbGwgYmVnaW4g
aG9sZGluZyBwdWJsaWMgaGVhcmluZ3Mgb24gTW9uZGF5LiBOdW5lcyBzYWlkIEZCSSBEaXJlY3Rv
ciBKYW1lcyBDb21leSBhbmQgQWRtLiBNaWtlIFJvZ2VycywgdGhlIGRpcmVjdG9yIG9mIHRoZSBO
YXRpb25hbCBTZWN1cml0eSBBZ2VuY3ksIHdpbGwgdGVzdGlmeS48L3A+PHA+QWhlYWQgb2YgdGhl
IGhlYXJpbmcsIHRoZSBjb21taXR0ZWUgc2VudCBhIGxldHRlciB0byB0aGUgRkJJLCBDSUEgYW5k
IHRoZSBOYXRpb25hbCBTZWN1cml0eSBBZ2VuY3kgcmVxdWVzdGluZyBkZXRhaWxzIGJ5IEZyaWRh
eSBhYm91dCBBbWVyaWNhbnMgd2hvIHN1cmZhY2VkIGluIGludGVsbGlnZW5jZSBjb2xsZWN0aW9u
cyBsYXN0IHllYXIuPC9wPjxwPklkZW50aXRpZXMgb2YgQW1lcmljYW5zIHdobyBzaG93IHVwIGlu
IFUuUy4gc3VydmVpbGxhbmNlIGFnYWluc3QgZm9yZWlnbiB0YXJnZXRzIGFyZSBnZW5lcmFsbHkg
Y29uY2VhbGVkLCBidXQgY2FuIGJlIHVubWFza2VkIGJ5IGludGVsbGlnZW5jZSBhZ2VuY2llcyBp
biBjZXJ0YWluIGNpcmN1bXN0YW5jZXMuIFRob3NlIGluY2x1ZGUgc2l0dWF0aW9ucyB3aGVuIHRo
ZSBjb21tdW5pY2F0aW9ucyBjb250YWluIGluZm9ybWF0aW9uIHRoYXQgYSBjcmltZSBoYXMgb3Ig
aXMgYWJvdXQgdG8gYmUgY29tbWl0dGVkLCB3aGVuIHRoZSBBbWVyaWNhbnMmIzgyMTc7IGlkZW50
aXR5IGlzIG5lY2Vzc2FyeSB0byB1bmRlcnN0YW5kIHRoZSBpbXBvcnRhbmNlIG9mIHRoZSBmb3Jl
aWduIGludGVsbGlnZW5jZSBjb2xsZWN0ZWQgb3Igd2hlbiB0aGUgY29tbXVuaWNhdGlvbiBwcm92
aWRlcyBpbmZvcm1hdGlvbiB0aGF0IGFuIEFtZXJpY2FuIG1heSBiZSBhbiBhZ2VudCBvZiBhIGZv
cmVpZ24gcG93ZXIuPC9wPjxwPkFza2VkIHdoZXRoZXIgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBjb21tdW5pY2F0
aW9ucyBtYXkgaGF2ZSBiZWVuIHN3ZXB0IHVwIGluIHN1cnZlaWxsYW5jZSwgTnVuZXMgc2FpZCBp
dCB3YXMgJiM4MjIwO3ZlcnkgcG9zc2libGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TZXNzaW9ucywgYSBzdGF1
bmNoIHN1cHBvcnRlciBvZiBUcnVtcCBkdXJpbmcgdGhlIGNhbXBhaWduLCByZWN1c2VkIGhpbXNl
bGYgZWFybGllciB0aGlzIG1vbnRoIGZyb20gdGhlIFJ1c3NpYSBpbnZlc3RpZ2F0aW9ucyBhZnRl
ciBpdCB3YXMgcmV2ZWFsZWQgdGhhdCBoZSBkaWQgbm90IGRpc2Nsb3NlIGhpcyBvd24gY29udGFj
dHMgd2l0aCBSdXNzaWEmIzgyMTc7cyBhbWJhc3NhZG9yIHRvIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzLiBB
c2tlZCBXZWRuZXNkYXkgaWYgaGUgaGFkIGV2ZXIgYnJpZWZlZCBUcnVtcCBvbiB0aGUgaW52ZXN0
aWdhdGlvbiBvciBnaXZlbiB0aGUgcHJlc2lkZW50IGFueSByZWFzb24gdG8gYmVsaWV2ZSBoZSBo
YWQgYmVlbiB3aXJldGFwcGVkIGJ5IHRoZSBPYmFtYSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiwgU2Vzc2lvbnMg
c2FpZCwgJiM4MjIwO1RoZSBhbnN3ZXIgaXMgbm8uJiM4MjIxOzwvcD48cD5UcnVtcCBoYXMgc2Fp
ZCBsaXR0bGUgYWJvdXQgaGlzIGFsbGVnYXRpb25zIGFnYWluc3QgT2JhbWEsIGxhcmdlbHkgbGVh
dmluZyBpdCB0byBXaGl0ZSBIb3VzZSBhaWRlcyB0byBleHBsYWluIGhpcyBpbmZsYW1tYXRvcnkg
c3RhdGVtZW50cy48L3A+PHA+VGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGFwcGVhcmVkIHRvIGJlIGJhY2tpbmcg
YXdheSBmcm9tIFRydW1wJiM4MjE3O3MgY2xhaW1zIG9uIE1vbmRheSwgd2l0aCBzcG9rZXNtYW4g
U2VhbiBTcGljZXIgc2F5aW5nIHRoZSBwcmVzaWRlbnQgd2FzIHJlZmVycmluZyB0byBnZW5lcmFs
IHN1cnZlaWxsYW5jZSB0aGF0IG1heSBoYXZlIGJlZW4gYXBwcm92ZWQgYnkgdGhlIE9iYW1hIGFk
bWluaXN0cmF0aW9uLiBPbiBUdWVzZGF5LCBTcGljZXIgc2FpZCB0aGUgcHJlc2lkZW50IHdhcyAm
IzgyMjA7ZXh0cmVtZWx5IGNvbmZpZGVudCYjODIyMTsgdGhlIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCB3
b3VsZCBwcm92aWRlIGV2aWRlbmNlIHZpbmRpY2F0aW5nIGhpbS48L3A+PHA+R3JhaGFtIGFuZCBJ
b3dhIFJlcHVibGljYW4gU2VuLiBDaHVjayBHcmFzc2xleSBoYXZlIGJvdGggc2FpZCB0aGV5IHdp
bGwgaG9sZCB1cCBoZWFyaW5ncyBmb3IgUm9kIFJvc2Vuc3RlaW4sIFRydW1wJiM4MjE3O3Mgbm9t
aW5lZSB0byBzZXJ2ZSBhcyBkZXB1dHkgYXR0b3JuZXkgZ2VuZXJhbCwgdW5sZXNzIHRoZXkgZ2V0
IG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24gZnJvbSB0aGUgRkJJLiBHaXZlbiBTZXNzaW9ucyYjODIxNzsgcmVj
dXNhbCwgUm9zZW5zdGVpbiB3b3VsZCB0YWtlIG92ZXIgcmVzcG9uc2liaWxpdHkgZm9yIGFueSBw
cm9iZXMgdG91Y2hpbmcgdGhlIFRydW1wIGNhbXBhaWduIGFuZCBSdXNzaWEmIzgyMTc7cyBlbGVj
dGlvbiBtZWRkbGluZyBpZiBoZSYjODIxNztzIGNvbmZpcm1lZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4
MjE3O3MganVzdCB0b28gYmFkIHRoYXQgd2UgaGF2ZSB0byBnbyB0byB0aGlzIGxlbmd0aCwmIzgy
MjE7IEdyYXNzbGV5IHNhaWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.