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Trump’s allies melting away on wiretapping claims

By Julie Pace
Associated Press

Published: March 16, 2017 - 12:07 AM
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House Intelligence Committee Chairman Rep. Devin Nunes, R-Calif., left, followed by the committee's ranking member, Rep. Adam Schiff, D-Calif., arrive for a news conference on Capitol Hill in Washington, Wednesday to discuss their investigation Russian influence on the American presidential election. Both lawmakers said they have no evidence to back up President Trump's claim that former President Barack Obama wiretapped Trump Plaza during the 2016 campaign. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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