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U.S. government

Trump’s budget boosts military but cuts GOP, Dem favorites

By Andrew Taylor
Associated Press

Published: March 16, 2017 - 09:39 PM
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A portion of President Donald Trump's first proposed budget, focusing on the Department of Defense, and released by the Office of Management and Budget, is photographed in Washington, Wednesday. President Donald Trump is unveiling a $1.15 trillion budget, a far-reaching overhaul of federal government spending that slashes a dozen departments to finance a significant increase in the military and make a down payment on a U.S.-Mexico border wall. (AP Photo/Jon Elswick)


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