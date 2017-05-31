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Trump’s cellphone diplomacy raises security concerns

By Vivian Salama
Associated Press

Published: May 31, 2017 - 01:49 PM
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FILE - In this March 24, 2017, file photo President Donald Trump speaksin the Oval Office of the White House in Washington. Trump has been handing out his cellphone number to world leaders and urging them to call him directly, an unusual invitation that breaks diplomatic protocol and is raising concerns about the security and secrecy of the U.S. commander in chiefs communications. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File)


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