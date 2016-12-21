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Trump’s first campaign chief won’t take White House job

By Jonathan Lemire
Associated Press

Published: December 21, 2016 - 05:56 PM
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President-elect Donald Trump (left) accompanied by Trump Chief of Staff Reince Priebus (right) and Retired Gen. Michael Flynn, a senior adviser to Trump (center) speaks to members of the media at Mar-a-Lago, in Palm Beach, Fla., Wednesday. (AP Photo/Andrew Harnik)


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