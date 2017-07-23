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Trump’s new message guru wants ‘a more positive mojo’

By Catherine Lucey
Associated Press

Published: July 23, 2017 - 03:35 PM | Updated: July 23, 2017 - 08:45 PM

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