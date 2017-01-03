All CATEGORIES
☰ Menu

Trump’s slim NKorea options: Diplomacy, sanctions, force

By Matthew Pennington
Associated Press

Published: January 3, 2017 - 04:11 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this Oct. 16, 2016, file photo, a man watches a TV news program showing a file image of a missile launch conducted by North Korea, at the Seoul Railway Station in Seoul, South Korea. U.S. President-elect Donald Trump took to Twitter on Tuesday, Jan. 3, 2017, to vow that North Koreas push to develop a nuclear weapon capable of reaching parts of the United States wont happen. It may already have. The letters read "North attempted to fire a mid-range Musudan missile in June." (AP Photo/Ahn Young-joon, File)


MORE IN NEWS

vickers05cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Akron woman sentenced to 12 years in prison for death of boyfriend; Bernetta Vickers says shooting was accidental - 10:12 PM

An Akron woman said she didn’t intend to harm her longtime boyfriend as the two fought in May 2015.

dogs05cut_cover
Pampered, primped pooches to compete at Summit County Fairgrounds
auction05cut_1
Auction at Pufferbelly clears out the old, ushers in new restaurant in downtown Kent - 10:12 PM
Man, 20, charged with leading police on chase with girl, 12, in backseat - 10:12 PM
Cleveland Clinic performs first deep brain stimulation surgery for stroke recovery - 10:12 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next