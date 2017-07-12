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Trump says he’ll be ‘angry’ if Senate health care bill flops

By Alan Fram
Associated Press

Published: July 12, 2017 - 10:21 PM
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House Freedom Caucus Chairman Rep. Mark Meadows, R-N.C., second from left, and others, participates in a news conference on Capitol Hill in Washington, Wednesday to say that his group wants to delay the traditional August recess until work is accomplished on health care, the debt ceiling and tax reform. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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