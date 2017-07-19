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Trump says he wants voter fraud commission to have open mind

By Jill Colvin
Associated Press

Published: July 19, 2017 - 09:32 PM
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Vice President Mike Pence (third from right) accompanied by former Mayor of Cincinnati Ken Blackwell (fourth from right) Kansas Secretary of State Kris Kobach (second from right) and Indiana Secretary of State Connie Lawson (right) gavels in for the first meeting of the Presidential Advisory Commission on Election Integrity at the Eisenhower Executive Office Building on the White House complex in Washington, Wednesday. (AP Photo/Andrew Harnik)


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