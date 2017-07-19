Trump says he wants voter fraud commission to have open mind

PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBvbiBXZWRuZXNkYXkgdXJnZWQg
bWVtYmVycyBvZiBoaXMgbmV3IHZvdGVyIGZyYXVkIGNvbW1pc3Npb24gdG8gYXBwcm9hY2ggdGhl
aXIgdGFzayB3aXRoICYjODIyMDthIHZlcnkgb3BlbiBtaW5kLCYjODIyMTsgZGVzcGl0ZSBoYXZp
bmcgc3BlbnQgbW9udGhzIG1ha2luZyB1bmZvdW5kZWQgY2xhaW1zLCB3aXRob3V0IGV2aWRlbmNl
LCB0aGF0IG1pbGxpb25zIG9mIGZyYXVkdWxlbnQgYmFsbG90cyBoYWQgYmVlbiBjYXN0IGFnYWlu
c3QgaGltLjwvcD48cD5TcGVha2luZyBhdCB0aGUgZmlyc3QgbWVldGluZyBvZiB0aGUgUHJlc2lk
ZW50aWFsIEFkdmlzb3J5IENvbW1pc3Npb24gb24gRWxlY3Rpb24gSW50ZWdyaXR5LCBUcnVtcCBh
bHNvIHF1ZXN0aW9uZWQgdGhlIG1vdGl2ZXMgb2Ygc3RhdGVzIHRoYXQgaGF2ZSByZWZ1c2VkIHRv
IGNvbXBseSB3aXRoIHRoZSBjb21taXNzaW9uJiM4MjE3O3MgcmVxdWVzdCBmb3IgZXh0ZW5zaXZl
IHBlcnNvbmFsIHZvdGVyIGluZm9ybWF0aW9uLCBzdWdnZXN0aW5nIHRoZXkgaGFkIHNvbWV0aGlu
ZyB0byBoaWRlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SWYgYW55IHN0YXRlIGRvZXMgbm90IHdhbnQgdG8gc2hh
cmUgdGhpcyBpbmZvcm1hdGlvbiwgb25lIGhhcyB0byB3b25kZXIgd2hhdCB0aGV5JiM4MjE3O3Jl
IHdvcnJpZWQgYWJvdXQsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlcmUmIzgyMTc7cyBzb21l
dGhpbmcuIFRoZXJlIGFsd2F5cyBpcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1lYW53aGlsZSwgS3JpcyBLb2Jh
Y2gsIHRoZSB2aWNlIGNoYWlyIG9mIHRoZSBjb21taXNzaW9uLCBzYWlkIGluIGFuIGludGVydmll
dyB3aXRoIE1TTkJDIHRoYXQgJiM4MjIwO3dlIG1heSBuZXZlciBrbm93JiM4MjIxOyB3aGV0aGVy
IFRydW1wJiM4MjE3O3MgMjAxNiByaXZhbCBIaWxsYXJ5IENsaW50b24gcmVhbGx5IHdvbiB0aGUg
cG9wdWxhciB2b3RlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2Ugd2lsbCBwcm9iYWJseSBuZXZlciBrbm93IHRo
ZSBhbnN3ZXIgdG8gdGhhdCBxdWVzdGlvbiwgYmVjYXVzZSBldmVuIGlmIHlvdSBjb3VsZCBwcm92
ZSB0aGF0IGEgY2VydGFpbiBudW1iZXIgb2Ygdm90ZXMgd2VyZSBjYXN0IGJ5IGluZWxpZ2libGUg
dm90ZXJzLCBmb3IgZXhhbXBsZSwgeW91IHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGtub3cgaG93IHRoZXkgdm90
ZWQsJiM4MjIxOyBzYWlkIEtvYmFjaCwgd2hvIGlzIGFsc28gdGhlIEthbnNhcyBzZWNyZXRhcnkg
b2Ygc3RhdGUuPC9wPjxwPlRydW1wIHdvbiB0aGUgRWxlY3RvcmFsIENvbGxlZ2UgYnkgYSBjb21m
b3J0YWJsZSBtYXJnaW4sIGJ1dCBDbGludG9uIHdvbiB0aGUgcG9wdWxhciB2b3RlIGJ5IG5lYXJs
eSAyLjkgbWlsbGlvbiB2b3Rlcy48L3A+PHA+RXZlbiBiZWZvcmUgdGhlaXIgZmlyc3QgbWVldGlu
ZywgdGhlIGNvbW1pc3Npb24gaGFkIGRyYXduIG91dHJhZ2Ugb3ZlciBhIHJlcXVlc3QgdG8gZWFj
aCBzdGF0ZSBmb3IgcmVhbXMgb2YgcGVyc29uYWwgdm90ZXIgaW5mb3JtYXRpb24sIGluY2x1ZGlu
ZyB2b3RlciBuYW1lcywgdm90aW5nIGhpc3RvcmllcyBhbmQgcGFydHkgYWZmaWxpYXRpb25zLiBB
aWRlcyB0byBWaWNlIFByZXNpZGVudCBNaWtlIFBlbmNlLCB0aGUgY29tbWlzc2lvbiBjaGFpciwg
c2FpZCB0aGV5IG9ubHkgYXNrZWQgZm9yIGluZm9ybWF0aW9uIHRoYXQgd2FzIGFscmVhZHkgcHVi
bGljbHkgYXZhaWxhYmxlLjwvcD48cD5CdXQgYXQgbGVhc3QgMTcgc3RhdGVzLCBwbHVzIFdhc2hp
bmd0b24sIEQuQy4sIGhhdmUgcmVidWZmZWQgdGhlIHJlcXVlc3QsIGNpdGluZyBwcml2YWN5IGNv
bmNlcm5zIGFuZCBhIGZlYXIgdGhhdCBjb21wbHlpbmcgd291bGQgbGVnaXRpbWl6ZSB0aGUgdW5w
cm92ZW4gaWRlYSB0aGF0IHZvdGVyIGZyYXVkIGlzIHdpZGVzcHJlYWQuIFRoZSByZXF1ZXN0cyBo
YXZlIGFsc28gc3BhcmtlZCBtdWx0aXBsZSBsYXdzdWl0cy48L3A+PHA+Q3JpdGljcyBzZWUgdGhl
IGNvbW1pc3Npb24gYXMgcGFydCBvZiBhIGNvbnNlcnZhdGl2ZSBjYW1wYWlnbiB0byBzdHJpcCBt
aW5vcml0eSB2b3RlcnMgYW5kIHBvb3IgcGVvcGxlIGZyb20gdGhlIHZvdGVyIHJvbGxzLCBhbmQg
dG8ganVzdGlmeSB1bmZvdW5kZWQgY2xhaW1zIG1hZGUgYnkgYSBwcmVzaWRlbnQgd2hvIHdhcyBh
bmdyeSBhYm91dCBsb3NpbmcgdGhlIHBvcHVsYXIgdm90ZS4gVGhleSBhbHNvIHdvbmRlciB3aHkg
dGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGFwcGVhcnMgbW9yZSBjb25jZXJuZWQgb3ZlciB3aWRlbHkgZGlzY3Jl
ZGl0ZWQgYWxsZWdhdGlvbnMgb2YgbGFyZ2Utc2NhbGUgdm90ZXIgZnJhdWQgdGhhbiB0aGUgaW50
ZWxsaWdlbmNlIGNvbW11bml0eSYjODIxNztzIGNvbmNsdXNpb24gdGhhdCBSdXNzaWEgbWVkZGxl
ZCBpbiB0aGUgMjAxNiBjYW1wYWlnbi48L3A+PHA+UGVuY2Ugc2FpZCB0aGUgY29tbWlzc2lvbiwg
d2hpY2ggaW5jbHVkZXMgUmVwdWJsaWNhbnMgYW5kIERlbW9jcmF0cywgd291bGQgcGVyZm9ybSBh
IG5vbnBhcnRpc2FuIHNlcnZpY2UuPC9wPjxwPkluIHRoZWlyIHJlbWFya3MsIHRoZSBjb21taXNz
aW9uZXJzIHBvaW50ZWQgdG8gcG9sbHMgc2hvd2luZyBBbWVyaWNhbnMgaGF2ZSBjb25jZXJucyBh
Ym91dCB0aGUgdm90aW5nIHN5c3RlbSYjODIxNztzIGludGVncml0eS48L3A+PHA+TWFpbmUgU2Vj
cmV0YXJ5IG9mIFN0YXRlIE1hdHRoZXcgRHVubGFwIHNhaWQgdGhlIGNvbW1pc3Npb24gd291bGQg
d29yayAmIzgyMjA7dG8gcmVhc3N1cmUgcGVvcGxlIHRoYXQgdGhlcmUgYXJlIG5vIGdvYmxpbnMg
dW5kZXIgdGhlIGJlZCwgYW5kIGlmIHRoZXJlIGFyZSwmIzgyMjE7IHRvICYjODIyMDtkZWFsIHdp
dGggdGhlbSBpbiBhIHdheSB0aGF0IGlzIGJhbGFuY2VkLiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.