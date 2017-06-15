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Trump says Scalise “in some trouble” as House gavels back in

By Erica Werner
Associated Press

Published: June 15, 2017 - 12:18 PM | Updated: June 15, 2017 - 01:01 PM
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The baseball field at Eugene Simpson Stadium Park, is lighted as FBI agents process the scene in Alexandria, Va., Wednesday, June 14, 2017, after a rifle-wielding attacker opened fire on Republican lawmakers at a congressional baseball practice, wounding House GOP Whip Steve Scalise of Louisiana and several others as congressmen and aides dove for cover. (AP Photo/Cliff Owen)

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