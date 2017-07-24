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Health care

Trump says upcoming health vote is GOP’s chance to keep vow

By Alan Fram
Associated Press

Published: July 24, 2017 - 07:31 PM
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Vice President Mike Pence talks to guests as President Donald Trump departs the Blue Room of the White House in Washington, Monday after speaking during an event about healthcare. (AP Photo/Alex Brandon)


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