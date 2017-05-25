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Trump scolds fellow NATO leaders: Spend more for military

By Julie Pace and Jonathan Lemire
Associated Press

Published: May 25, 2017 - 01:15 PM
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U.S. President Donald Trump, center, flanked by British Prime Minister Theresa May, third from right, and NATO Secretary General Jens Stoltenberg, second from left, joins fellow leaders in a group photo at NATO headquarters during the NATO Summit in Brussels, Belgium on Thursday. (Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP)

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