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Trump seems to rule out deeper U.S. intervention in Syria

By Vivian Salama
Associated Press

Published: April 12, 2017 - 10:57 AM
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President Donald Trump steps off Air Force One as he arrives Sunday, April 9, 2017, at Andrews Air Force Base, Md. Trump was in Florida meeting with Chinese President Xi Jinping. (AP Photo/Alex Brandon)


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