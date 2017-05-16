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Trump talk with Russians ’wholly appropriate,’ adviser says

By Vivian Salama And Deb Riechmann
Associated Press

Published: May 16, 2017 - 09:30 AM | Updated: May 16, 2017 - 03:43 PM
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White House press secretary Sean Spicer, left, calls on a reporter as National Security Adviser H.R. McMaster listens at right during a briefing at the White House in Washington, Tuesday, May 16, 2017. President Donald Trump claimed the authority to share "facts pertaining to terrorism" and airline safety with Russia, saying in a pair of tweets he has "an absolute right" as president to do so. (AP Photo/Susan Walsh)

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