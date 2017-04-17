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Trump talks tough on North Korea, says Kim ‘gotta behave’

By Ken Thomas  and Jill Colvin
Associated Press

Published: April 17, 2017 - 02:21 PM
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U.S. Vice President Mike Pence (left) is briefed by U.S. Gen. Vincent Brooks, right, commander of the United Nations Command, U.S. Forces Korea and Combined Forces Command from Observation Post Ouellette in the Demilitarized Zone (DMZ), near the border village of Panmunjom, South Korea, Monday. Pence is warning that the North Korean people and military "should not mistake the resolve" of the U.S. to stand with its allies. (AP Photo/Lee Jin-man)

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