Trump taps Callista Gingrich to be ambassador to the Vatican

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogVGhlIFRydW1wIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGhhcyBhcHByb2FjaGVkIHRo
ZSB3aWZlIG9mIGZvcm1lciBIb3VzZSBTcGVha2VyIE5ld3QgR2luZ3JpY2ggdG8gYmUgdGhlIG5l
eHQgVS5TLiBhbWJhc3NhZG9yIHRvIHRoZSBWYXRpY2FuLCBkYXlzIGJlZm9yZSBQcmVzaWRlbnQg
RG9uYWxkIFRydW1wIGVtYmFya3Mgb24gaGlzIGZpcnN0IGZvcmVpZ24gdHJpcC48L3A+PHA+VHJ1
bXAgd2lsbCBub21pbmF0ZSBDYWxsaXN0YSBHaW5ncmljaCBmb3IgdGhlIHBvc3QsIHR3byBwZW9w
bGUgd2l0aCBkaXJlY3Qga25vd2xlZGdlIG9mIHRoZSBkaXNjdXNzaW9ucyBzYWlkIE1vbmRheS4g
VGhlIG9mZmljaWFscyBzcG9rZSBvbiBjb25kaXRpb24gb2YgYW5vbnltaXR5IGJlY2F1c2UgdGhl
eSB3ZXJlIG5vdCBhdXRob3JpemVkIHRvIHNwZWFrIHB1YmxpY2x5IGJlZm9yZSBhbiBvZmZpY2lh
bCBhbm5vdW5jZW1lbnQuPC9wPjxwPlRydW1wJiM4MjE3O3MgZm9yZWlnbiB0cmlwIHRoaXMgbW9u
dGggaW5jbHVkZXMgYSBzdG9wIGF0IHRoZSBWYXRpY2FuLjwvcD48cD5UaGUgV2hpdGUgSG91c2Ug
ZGlkIG5vdCBpbW1lZGlhdGVseSByZXNwb25kIHRvIGEgcmVxdWVzdCBmb3IgY29tbWVudC48L3A+
PHA+Q2FsbGlzdGEgR2luZ3JpY2ggaXMgcHJlc2lkZW50IG9mIEdpbmdyaWNoIFByb2R1Y3Rpb25z
IGFuZCBoYXMgcHJvZHVjZWQgYSBudW1iZXIgb2YgZG9jdW1lbnRhcmllcywgaW5jbHVkaW5nIG9u
ZSBhYm91dCBQb3BlIEpvaG4gUGF1bCBJSS48L3A+PHA+U2hlIHdvcmtlZCBmb3IgdGhlIEhvdXNl
IENvbW1pdHRlZSBvbiBBZ3JpY3VsdHVyZSBhcyBjaGllZiBjbGVyayB1bnRpbCAyMDA3LiBTaGUg
d2FzIGEga2V5IGZpZ3VyZSBpbiBoZXIgaHVzYmFuZCYjODIxNztzIDIwMTIgYmlkIGZvciB0aGUg
UmVwdWJsaWNhbiBub21pbmF0aW9uLjwvcD48cD5TaGUgd2FzIGEgY29uZ3Jlc3Npb25hbCBhaWRl
IHdoZW4gc2hlIGJlZ2FuIGEgc2l4LXllYXIgYWZmYWlyIHdpdGggTmV3dCBHaW5ncmljaCwgdGhl
biBhIG1hcnJpZWQgUmVwdWJsaWNhbiBjb25ncmVzc21hbi48L3A+PHA+SW4gMjAxMiwgR2luZ3Jp
Y2gmIzgyMTc7cyBzZWNvbmQgd2lmZSwgTWFyaWFubmUgR2luZ3JpY2gsIHRvbGQgQUJDIE5ld3Mg
dGhhdCBoZSBoYWQgcHJvcG9zZWQgYW4gJiM4MjIwO29wZW4gbWFycmlhZ2UmIzgyMjE7IHNvIGhl
IGNvdWxkIGNvbnRpbnVlIHRvIHNlZSBDYWxsaXN0YSBHaW5ncmljaCB3aXRob3V0IGRpdm9yY2lu
Zy48L3A+PHA+VGhlIGZvcm1lciBIb3VzZSBzcGVha2VyIGRlbmllZCB0aGUgY2hhcmdlLjwvcD48
cD5IZSBjb252ZXJ0ZWQgdG8gQ2F0aG9saWNpc20gaW4gMjAwOSwgYWZ0ZXIgeWVhcnMgb2YgYXR0
ZW5kaW5nIG1hc3MgYXQgdGhlIEJhc2lsaWNhIG9mIHRoZSBOYXRpb25hbCBTaHJpbmUgb2YgdGhl
IEltbWFjdWxhdGUgQ29uY2VwdGlvbiBpbiBXYXNoaW5ndG9uLCBELkMuLCB3aGVyZSBDYWxsaXN0
YSBHaW5ncmljaCBoYXMgcGVyZm9ybWVkIGluIHRoZSBjaG9pci48L3A+PHA+VHJ1bXAmIzgyMTc7
cyB2aXNpb24gZm9yIGZvcmVpZ24gcmVsYXRpb25zIGFuZCBkaXBsb21hY3kgaGFzIGJlZW4gc3Rh
cmtseSBkaWZmZXJlbnQgdG8gdGhhdCBwcm9tb3RlZCBieSB0aGUgdmFzdGx5IHBvcHVsYXIgUG9w
ZSBGcmFuY2lzLiBGcmFuY2lzIGhhcyBzcG9rZW4gb2YgdGhlIG5lZWQgZm9yIGJyaWRnZXMgYmV0
d2VlbiBuYXRpb25zLCB3aGlsZSBUcnVtcCBoYXMgYWR2b2NhdGVkIGZvciB3YWxscyBhbmQgdHJh
dmVsIHJlc3RyaWN0aW9ucyBhcyBhIG1lYW5zIG9mIG5hdGlvbmFsIHNlY3VyaXR5LjwvcD48cD5G
cmFuY2lzIGhhcyBwcmV2aW91c2x5IHJlbWFya2VkIHRoYXQgYW55b25lIHdobyB3YW50cyB0byBi
dWlsZCB3YWxscyB0byBrZWVwIG1pZ3JhbnRzIG91dCBpcyAmIzgyMjA7bm90IENocmlzdGlhbi4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPkZyYW5jaXMgYWxzbyBoYXMgY2FsbGVkIGZvciBhbiBlbmQgdG8gdGhlIHVz
ZSBvZiBmb3NzaWwgZnVlbHMsIHdoaWxlIFRydW1wIGhhcyBwbGVkZ2VkIHRvIGNhbmNlbCBwYXlt
ZW50cyB0byBVLk4uIGNsaW1hdGUgY2hhbmdlIHByb2dyYW1zIGFuZCBwdWxsIG91dCBvZiB0aGUg
UGFyaXMgY2xpbWF0ZSBhY2NvcmQuPC9wPjxwPkJ1dCBib3RoIHNoYXJlIGEgcG9wdWxpc3QgYXBw
ZWFsIGFuZCBzcGVhayB3aXRoIGEgZG93bi10by1lYXJ0aCBzaW1wbGljaXR5IHRoYXQgaGFzIGVu
ZGVhcmVkIHRoZW0gdG8gdGhlaXIgYmFzZXMgb2Ygc3VwcG9ydGVycy4gQW5kIGJvdGggc2hhcmUg
YSBjb21tb24gY29uY2VybiBhYm91dCB0aGUgcGxpZ2h0IG9mIENocmlzdGlhbnMgaW4gdGhlIE1p
ZGRsZSBFYXN0IGF0IHRoZSBoYW5kcyBvZiBJc2xhbWljIG1pbGl0YW50cy48L3A+PHA+U3BlYWtp
bmcgdG8gcmVwb3J0ZXJzIHdoaWxlIHRyYXZlbGluZyBob21lIFNhdHVyZGF5IGZyb20gYSB0cmlw
IHRvIFBvcnR1Z2FsLCBGcmFuY2lzIHNhaWQgaGUgd291bGQgbGlzdGVuIHJlc3BlY3RmdWxseSB0
byB3aGF0IFRydW1wIGhhcyB0byBzYXkgd2hlbiB0aGUgdHdvIG1lZXQuIFRydW1wIHdpbGwgY2Fs
bCBvbiBGcmFuY2lzIG1pZC13YXkgdGhyb3VnaCBoaXMgZmlyc3QgZm9yZWlnbiB0cmlwLCBhZnRl
ciB2aXNpdGluZyBTYXVkaSBBcmFiaWEgYW5kIElzcmFlbCBhbmQgYmVmb3JlIGF0dGVuZGluZyBh
IE5BVE8gc3VtbWl0IGluIEJydXNzZWxzIGFuZCBhIEctNyBzdW1taXQgaW4gSXRhbHkuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtJIG5ldmVyIG1ha2UgYSBqdWRnbWVudCBhYm91dCBhIHBlcnNvbiB3aXRob3V0IGhl
YXJpbmcgaGltIG91dCwmIzgyMjE7IHRoZSBwb3BlIHNhaWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.