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Trump taps Callista Gingrich to be ambassador to the Vatican

By Steve Peoples And Vivian Salama
Associated Press

Published: May 15, 2017 - 11:44 AM | Updated: May 15, 2017 - 02:49 PM
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FILE - In this July 20, 2016 file photo, Callista Gingrich is seen during the Republican National Convention in Cleveland. The Trump administration has tapped Callista Gingrich, the wife of former House Speaker Newt Gingrich to be the next U.S. ambassador to the Vatican. (AP Photo/John Locher, File)


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