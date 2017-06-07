All CATEGORIES
☰ Menu

Trump taps seasoned law enforcement attorney Christopher Wray to lead FBI

By Sadie Gurman and Mary Clare Jalonick
Associated Press

Published: June 7, 2017 - 10:31 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Jan. 12, 2005 file photo, Assistant Attorney General, Christopher Wray speaks at a press conference at the Justice Dept. in Washington. President Donald Trump has picked a longtime lawyer and former Justice Department official to be the next FBI director. Trump said on Twitter Wednesday that he will be nominating Christopher Wray, calling him a man of impeccable credentials. (AP Photo/Lawrence Jackson)


MORE IN NEWS

goodvols08_3 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Goodyear’s week of community volunteering closes with workshops, painting and more

Eric Nelson, executive director of the nonprofit Students With a Goal, already liked what came out of the first two hours of a free, all-day professional development workshop he and others participated in Wednesday at Goodyear’s global headquarters.

steamyear08web
Art teacher who made sure students got school photos comes through again, this time with yearbooks
onesie08cut_01
Akron’s littlest inhabitants all in Cavs onesies from Children’s Hospital
Bob Dyer: More tips for people who don’t hate their kids
Opiate crisis: Another Akron child overdoses; Summit County toddlers at risk
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next