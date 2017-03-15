All CATEGORIES
☰ Menu

Trump tax bill would have been slashed by his plans

By Josh Boak  and Jeff Horwitz
Associated Press

Published: March 15, 2017 - 08:49 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

President Donald Trump listens during a meeting on healthcare in the Roosevelt Room of the White House Monday in Washington. MSNBC's Rachel Maddow host of "The Rachel Maddow Show" was at the center of the political media Tuesday with a story on Trump's tax returns propelled by social media. The White House pushed back even before the release of the documents Tuesday night, saying that publishing the information was illegal. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


MORE IN NEWS

city16cut_01 Michael Chritton - AKRON BEACON JOURNAL
Akron takes first steps to crack down on ‘problem bar’ after slayings and arrests

Akron is targeting a “problem bar” on what’s become the city’s deadliest street corner.

fire16cut
Stark County church damaged in morning fire
richardson16_02
Akron man sentenced to 5 years for fentanyl overdose death; man’s mother says he also is victim of heroin epidemic - 8:22 AM
vets16cut_03
Women veterans talk about life in the service and its key perk, a free education
Bob Dyer: Beacon’s news is set through June
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next