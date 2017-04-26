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Taxes

Trump tax plan could be good news for many, bad for deficit

By Josh Boak  and Stephen Ohlemacher
Associated Press

Published: April 26, 2017 - 10:24 PM
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Treasury Secretary Steven Mnuchin (right) joined by National Economic Director Gary Cohn (center) and White House press secretary Sean Spicer speaks in the briefing room of the White House in Washington, Wednesday. President Donald Trump is proposing dramatically reducing the taxes paid by corporations big and small in an overhaul his administration says will spur economic growth and bring jobs and prosperity to the middle class. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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