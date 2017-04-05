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Trump tells New York Times that Obama aide might have broken the law

By Julie Pace
Associated Press

Published: April 5, 2017 - 03:16 PM
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FILE - In this July 7, 2016 file photo, then-National Security Adviser Susan Rice is seen on the South Lawn of the White House in Washington. Rice says it's "absolutely false" that the previous administration used intelligence about President Donald Trump's associates for political purposes. (AP Photo/Carolyn Kaster, File)


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