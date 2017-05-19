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Trump tells Russians FBI’s Comey was a ‘nut job’; Russia probe looks at close Trump aide

By Erica Werner and Eileen Sullivan
Associated Press

Published: May 19, 2017 - 03:40 PM
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President Donald Trump speaks during a news conference with Colombian President Juan Manuel Santos in the East Room of the White House in Washington, Thursday, May 18, 2017. (AP Photo/Susan Walsh)


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