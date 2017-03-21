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Trump to GOP: Pass health care bill or seal your fate

By Ricardo Alonso-Zaldivar And Alan Fram
Associated Press

Published: March 21, 2017 - 09:35 AM | Updated: March 21, 2017 - 03:51 PM
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President Donald Trump and Health and Human Services Secretary Tom Price arrive on Capitol Hill in Washington, Tuesday, March 21, 2017, to rally support for the Republican health care overhaul. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

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