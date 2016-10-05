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Trump Tower: Home to family, empire and claims of kickbacks

By Jake Pearson and Jack Gillum
Associated Press

Published: October 5, 2016 - 09:23 PM
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Republican presidential candidate Donald Trump gestures as he speaks during an interview, May 10 with The Associated Press in his office at Trump Tower in New York. Trump once hired a man convicted of trying to break a triple murderer out of prison to oversee residential operations inside Trump Tower. The man was later accused by former workers of perpetuating a cash-for-jobs scheme. (AP Photo/Mary Altaffer)


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