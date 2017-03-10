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Trump transition team knew of Flynn’s lobbying, letter to Pence shows

By Anita Kumar
McClatchy Washington Bureau

Published: March 10, 2017 - 10:53 PM
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Mike Flynn arrives for a news conference, Feb. 13 in the East Room of the White House in Washington. Flynn, President Donald Trumps former national security adviser, who was fired from the White House last month, has registered as a foreign agent with the Justice Department for work that may have aided the Turkish government in exchange for $530,000. (AP Photo/Evan Vucci)


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