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Trump travel ban dealt another blow as appeals court rules

By Gene Johnson  and Sudhin Thanawala
Associated Press

Published: June 12, 2017 - 12:55 PM
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In this Feb. 9, file photo, a protestor is seen outside the 9th U.S. Circuit Court of Appeals building in San Francisco, Calif. A ruling Monday from a unanimous three-judge panel of the 9th U.S. Circuit Court of Appeals deals the administration another legal defeat as the Supreme Court considers a separate case on the issue. (AP Photo/Haven Daley)


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