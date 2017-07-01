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Trump upset states not fully cooperating with voting panel

By Adam Kealoha Causey  and Holly Ramer
Associated Press

Published: July 1, 2017 - 09:07 PM
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In this Nov. 7, 2016 file photo, a ballot box is set for residents to vote at midnight in Dixville Notch, N.H. A request for detailed information about every voter in the U.S. from President Donald Trump's voting commission is getting a rocky reception in the states. (AP Photo/Jim Cole)


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