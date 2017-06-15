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Trump uses social media to question probe of his campaign

By Julie Bykowicz
Associated Press

Published: June 15, 2017 - 11:30 AM
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President Donald Trump speaks in the Diplomatic Room of the White House in Washington, Wednesday, June 14, 2017, about the shooting in Alexandria, Va. where House Majority Whip Steve Scalise of La., and others, where shot during a Congressional baseball practice. (AP Photo/Andrew Harnik)

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