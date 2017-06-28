All CATEGORIES
☰ Menu

Trump welcomes World Series champion Cubs to White House, Cavs owner Dan Gilbert also makes appearance

Associated Press

Published: June 28, 2017 - 03:04 PM | Updated: June 28, 2017 - 03:24 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

President Donald Trump meets with members of the 2016 World Series Champions Chicago Cubs, Wednesday, June 28, 2017, in the Roosevelt Room of the White House in Washington. (AP Photo/Susan Walsh)


MORE IN NEWS

green30cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Green neighbors oppose plans for new restaurants, specialty grocery store

GREEN: Some residents are mad about plans to build restaurants and a specialty grocery store near their homes on land originally designated for offices and medical facilities.

cameras30cut_01
Body-worn police cameras to hit Akron streets in July
scicamp30_01
Body parts, fire found in Akron elementary school — Mad Science Forensics Academy Camp extends school year, offers fun
fourth30web
Fourth of July fireworks to light up the night sky over Northeast Ohio; find the show that works for you
victims29cut
One month, one block, two Akron homicides and three others shot, police say
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next