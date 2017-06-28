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Trump welcomes World Series champion Cubs to White House, Cavs owner Dan Gilbert also makes appearance

Associated Press

Published: June 28, 2017 - 03:04 PM | Updated: June 28, 2017 - 03:24 PM
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President Donald Trump meets with members of the 2016 World Series Champions Chicago Cubs, Wednesday, June 28, 2017, in the Roosevelt Room of the White House in Washington. (AP Photo/Susan Walsh)


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