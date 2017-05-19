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Tulsa police officer acquitted in death to return to duty

By Justin Juozapavicius
Associated Press

Published: May 19, 2017 - 01:48 PM
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Betty Shelby leaves the courtroom with her husband, Dave Shelby, right, after the jury in her case began deliberations in Tulsa, Okla., Wednesday, May 17, 2017. Shelby, who fatally shot an unarmed black man last year, was found not guilty later Wednesday of first-degree manslaughter. (AP Photo/Sue Ogrocki)


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