All CATEGORIES
☰ Menu

Tulsa police say man had no gun; video shows he had hands up

By Justin Juozapavicius
Associated Press

Published: September 19, 2016 - 02:58 PM | Updated: September 20, 2016 - 08:24 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Attorney Damario Solomon-Simmons (left) comforts Tiffany Crutcher, twin sister of Terence Crutcher who was shot and killed by Tulsa Police Friday night. At right is Rev. Joey Crutcher, her and Terence's father. (Mike Simons/Tulsa World via AP)


MORE IN NEWS

shooting 20 - AKRON BEACON JOURNAL
Man fatally shot by Akron police after pulling rifle from van had no criminal history

The Kenmore man who was fatally shot by a police officer on Sunday afternoon had no criminal history, Akron police reported.

diversity20cut_04
Words can hurt — UA students building wall of offensive terms to knock down later
racewho20cut_chef01
Who’s Running? Helen McWilliams racing for a Guinness record dressed as a chef with a stockpot
Bob Dyer: Trying to smile as summer slips away
New option in school building plan would give Akron six high schools
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • Entertainment Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next