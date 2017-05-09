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Tunnel with nuclear waste collapses in Washington state

By Nicholas K. Geranios
Associated Press

Published: May 9, 2017 - 01:28 PM
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In this July 9, 2014 photo, a sign informs visitors of prohibited items on the Hanford Nuclear Reservation near Richland, Wash. An emergency has been declared Tuesday at the Hanford Nuclear Reservation after a portion of a tunnel that contained rail cars full of nuclear waste collapsed. Randy Bradbury, a spokesman for the Washington state Department of Ecology, said officials detected no release of radiation and no workers were injured. (AP Photo/Ted S. Warren)


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