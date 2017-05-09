Tunnel with nuclear waste collapses in Washington state

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+U1BPS0FORSwgV2FzaC46IEEgcG9ydGlvbiBvZiBhbiB1bmRlcmdyb3VuZCB0dW5uZWwgY29u
dGFpbmluZyByYWlsIGNhcnMgZmlsbGVkIHdpdGggcmFkaW9hY3RpdmUgd2FzdGUgY29sbGFwc2Vk
IFR1ZXNkYXkgYXQgYSBzcHJhd2xpbmcgc3RvcmFnZSBmYWNpbGl0eSBpbiBhIHJlbW90ZSBhcmVh
IG9mIFdhc2hpbmd0b24gc3RhdGUsIGZvcmNpbmcgYW4gZXZhY3VhdGlvbiBvZiBzb21lIHdvcmtl
cnMgYXQgdGhlIHNpdGUgdGhhdCBtYWRlIHBsdXRvbml1bSBmb3IgbnVjbGVhciB3ZWFwb25zIGZv
ciBkZWNhZGVzIGFmdGVyIFdvcmxkIFdhciBJSS48L3A+PHA+T2ZmaWNpYWxzIGRldGVjdGVkIG5v
IHJlbGVhc2Ugb2YgcmFkaWF0aW9uIGF0IHRoZSBIYW5mb3JkIE51Y2xlYXIgUmVzZXJ2YXRpb24g
YW5kIG5vIHdvcmtlcnMgd2VyZSBpbmp1cmVkLCBzYWlkIFJhbmR5IEJyYWRidXJ5LCBhIHNwb2tl
c21hbiBmb3IgdGhlIFdhc2hpbmd0b24gc3RhdGUgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBFY29sb2d5LjwvcD48
cD5ObyB3b3JrZXJzIHdlcmUgaW5zaWRlIHRoZSB0dW5uZWwgd2hlbiBpdCBjb2xsYXBzZWQsIGNh
dXNpbmcgc29pbCBvbiB0aGUgc3VyZmFjZSBhYm92ZSB0byBzaW5rIHR3byB0byBmb3VyIGZlZXQg
b3ZlciBhIDQwMCBzcXVhcmUgZm9vdCBhcmVhLCBvZmZpY2lhbHMgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlIHR1
bm5lbHMgYXJlIGh1bmRyZWRzIG9mIGZlZXQgbG9uZywgd2l0aCBhYm91dCA4IGZlZXQgb2Ygc29p
bCBjb3ZlcmluZyB0aGVtLCB0aGUgVS5TLiBEZXBhcnRtZW50IG9mIEVuZXJneSBzYWlkLiBUaGUg
Y2F1c2Ugb2YgdGhlIGNvbGxhcHNlIHdhcyBub3QgaW1tZWRpYXRlbHkga25vd24uPC9wPjxwPkl0
IHdhcyBkaXNjb3ZlcmVkIGFzIHBhcnQgb2YgYSByb3V0aW5lIGluc3BlY3Rpb24gYW5kIG9jY3Vy
cmVkIGR1cmluZyBhIG1hc3NpdmUgY2xlYW51cCB0aGF0IGhhcyBiZWVuIHVuZGVyd2F5IHNpbmNl
IHRoZSAxOTgwcyBhbmQgY29zdHMgbW9yZSB0aGFuICQyIGJpbGxpb24gYSB5ZWFyLiBUaGUgd29y
ayBpcyBleHBlY3RlZCB0byB0YWtlIHVudGlsIDIwNjAgYW5kIGNvc3QgbW9yZSB0aGFuICQxMDAg
YmlsbGlvbi48L3A+PHA+V29ya2VycyBuZWFyIHRoZSBzaXRlIHdlcmUgZXZhY3VhdGVkIGFuZCBo
dW5kcmVkcyBvZiBvdGhlcnMgZmFydGhlciBhd2F5IHdlcmUgdG9sZCB0byByZW1haW4gaW5kb29y
cyBmb3Igc2V2ZXJhbCBob3VycywgdGhlIGZlZGVyYWwgYWdlbmN5IHNhaWQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.