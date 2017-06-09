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Twin blasts in Iraq kill 21, wound dozens

By Qassim Abdul-Zahra
Associated Press

Published: June 9, 2017 - 10:01 PM
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In this Tuesday, June 6,2017 photo, a boy stands among the rubble of a house in the 17 Tammouz district of western Mosul. Human rights organizations say that Iraqi and coalition forces are using inherently inaccurate and indiscriminate heavy weaponry to dislodge Islamic State militants from the city, putting the tens of thousands of civilians still in Mosul at high risk. (AP Photo/Balint Szlanko)


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