Twin blasts in Iraq kill 21, wound dozens

PHA+QkFHSERBRDogQSBzdWljaWRlIGF0dGFja2VyIGJsZXcgaGltc2VsZiB1cCBpbiBhIG1hcmtl
dCBzb3V0aCBvZiB0aGUgY2FwaXRhbCBCYWdoZGFkIG9uIEZyaWRheSwga2lsbGluZyBhdCBsZWFz
dCAyMSBwZW9wbGUgd2hpbGUgYW5vdGhlciBib21iIGluIGEgbmVhcmJ5IGNpdHkgd291bmRlZCBm
aXZlIG90aGVycywgcG9saWNlIGFuZCBtZWRpY2FsIG9mZmljaWFscyBzYWlkLjwvcD48cD5FeHBs
b3Npb25zIGFyZSBjb21tb24gaW4gSXJhcSBhbmQgaGF2ZSBraWxsZWQgaHVuZHJlZHMgb2YgcGVv
cGxlIHRoaXMgeWVhciBhbG9uZS4gVGhlIGJsYXN0cyBoYXZlIGJlZW4gb25nb2luZyBhcyBnb3Zl
cm5tZW50IGZvcmNlcyBhbmQgdGhlaXIgYWxsaWVzIGhhdmUgc2NvcmVkIHZpY3RvcmllcyBhZ2Fp
bnN0IHRoZSBJc2xhbWljIFN0YXRlIGdyb3VwIHRoYXQgaGFzIGNsYWltZWQgcmVzcG9uc2liaWxp
dHkgZm9yIG11Y2ggb2YgdGhlIGF0dGFja3MuPC9wPjxwPlRoZSBvZmZpY2lhbHMgc2FpZCB0aGUg
RnJpZGF5IG1vcm5pbmcgYmxhc3QgaW4gYSBtYXJrZXQgaW4gdGhlIHZpbGxhZ2Ugb2YgTXVzYXl5
aWIga2lsbGVkIDIxIGFuZCB3b3VuZGVkIDMwLiBUaGUgbWVkaWNhbCBvZmZpY2lhbHMgc3Bva2Ug
b24gY29uZGl0aW9uIG9mIGFub255bWl0eSBiZWNhdXNlIHRoZXkgd2VyZSBub3QgYXV0aG9yaXpl
ZCB0byBzcGVhayB0byB0aGUgbWVkaWEuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCB3YXMgYSB2ZXJ5IHVnbHkg
aW5jaWRlbnQsJiM4MjIxOyBzYWlkIEZhbGFoIEtoYWZhamksIGhlYWQgb2YgdGhlIHNlY3VyaXR5
IGNvbW1pdHRlZSBpbiB0aGUgc291dGhlcm4gcHJvdmluY2Ugb2YgQmFiaWwgd2hlcmUgTXVzYXl5
aWIgaXMgbG9jYXRlZC4gSGUgYWRkZWQgdGhhdCB0aGUgYXR0YWNrIG9jY3VycmVkIGFzIHBlb3Bs
ZSB3ZXJlIG91dCBzaG9wcGluZyBkdXJpbmcgUmFtYWRhbiwgdGhlIE11c2xpbSBob2x5IG1vbnRo
IG9mIGZhc3RpbmcuPC9wPjxwPlRoZSBibGFzdCBjYW1lIGhvdXJzIGFmdGVyIGEgYm9tYiBleHBs
b2RlZCBpbiB0aGUgU2hpaXRlIGhvbHkgY2l0eSBvZiBLYXJiYWxhIG5lYXIgTXVzc2F5eWliLCB3
b3VuZGluZyBmaXZlIHBlb3BsZS48L3A+PHA+U2hvcnRseSBhZnRlciB0aGUgdHdvIGJsYXN0cyBv
Y2N1cnJlZCwgdGhlIElTSVMtbGlua2VkIEFhbWFxIG5ld3MgYWdlbmN5IHNhaWQgdGhlIGdyb3Vw
IHdhcyBiZWhpbmQgYm90aCBhdHRhY2tzLiBJdCBzYWlkIGJvdGggd2VyZSBjYXJyaWVkIG91dCBi
eSBzdWljaWRlIGF0dGFja2VycyB3ZWFyaW5nIGV4cGxvc2l2ZSB2ZXN0cy48L3A+PHA+TXVzYXl5
aWIgYW5kIEthcmJhbGEgYXJlIHByZWRvbWluYW50bHkgU2hpaXRlIE11c2xpbSwgYSBzZWN0IHRo
YXQgSVNJUyByZXZpbGVzIGFuZCBjb25zaWRlcnMgaGVyZXRpY3MuPC9wPjxwPkFsc28gRnJpZGF5
LCB0aGUgSXJhcWkgZ292ZXJubWVudCBjcml0aWNpemVkIHRoZSBhbm5vdW5jZW1lbnQgYnkgdGhl
IEt1cmRpc2ggYXV0b25vbW91cyBnb3Zlcm5tZW50IHRoYXQgaXQgd2lsbCBob2xkIGEgcmVmZXJl
bmR1bSBvbiBpbmRlcGVuZGVuY2UgaW4gU2VwdGVtYmVyLjwvcD48cD5FYXJsaWVyIHRoaXMgd2Vl
aywgTWEmIzE3Mztzb3VkIEJhcnphbmksIHByZXNpZGVudCBvZiBJcmFxJiM4MjE3O3MgYXV0b25v
bW91cyBLdXJkaXNoIHJlZ2lvbiwgYW5ub3VuY2VkIHBsYW5zIGZvciBhIHJlZmVyZW5kdW0gU2Vw
dC4gMjUgb24gd2hldGhlciB0byBzZWNlZGUgZnJvbSBJcmFxLjwvcD48cD5UaGUgdm90ZSB3b3Vs
ZCBiZSBoZWxkIGluIHRocmVlIGdvdmVybm9yYXRlcyB0aGF0IG1ha2UgdXAgdGhlIEt1cmRpc2gg
cmVnaW9uIGFuZCBpbiB0aGUgYXJlYXMgdGhhdCBhcmUgZGlzcHV0ZWQgYnkgS3VyZGlzaCBhbmQg
SXJhcWkgZ292ZXJubWVudHMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.