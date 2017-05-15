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U.S. accuses Syria of mass executions of political prisoners and burning the bodies

By Matthew Lee and Vivian Salama
Associated Press

Published: May 15, 2017 - 11:50 AM | Updated: May 15, 2017 - 11:41 PM
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This image provided by the State Department and DigitalGlobe, taken Jan. 15, 2015, a satellite image of what the State Department described as a building in a prison complex in Syria that was modified to support a crematorium. The Trump administration accused the Syrian government of carrying out mass killings of thousands of prisoners and burning the dead bodies in a large crematorium outside the capital. It also stepped up criticism of Iran and Russia for supporting the Syrian government. (State Department/DigitalGlobe via AP)


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