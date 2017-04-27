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U.S. admiral says North Korea crisis is at worst point he’s seen

By Richard Lardner
Associated Press

Published: April 27, 2017 - 12:46 PM | Updated: April 27, 2017 - 02:10 PM
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In this photo taken April 26, 2017, U.S. Pacific Command Commander Adm. Harry Harris Jr. testifies on Capitol in Washington before a House Armed Services Committee hearing on North Korea. Harris said Thursday, April 27, 2017, that the crisis with North Korea is at the worst point hes ever seen, but he declined to compare the situation to the Cuban missile crisis decades ago. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)


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