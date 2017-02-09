All CATEGORIES
☰ Menu

Judicial ruling

U.S. appeals court refuses to reinstate Trump’s travel ban

By Michael Doyle
McClatchy Washington Bureau

Published: February 9, 2017 - 05:36 PM | Updated: February 9, 2017 - 10:46 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Washington Attorney General Bob Ferguson smiles at a news conference about a federal appeals court's refusal to reinstate President Donald Trump's ban on travelers from seven predominantly Muslim nations, Thursday in Seattle. The ruling dealt another legal setback to the new administration's immigration policy. In a unanimous decision, the panel of three judges from the San Francisco-based 9th U.S. Circuit Court of Appeals declined to block a lower-court ruling that suspended the ban and allowed previously barred travelers to enter the U.S. An appeal to the U.S. Supreme Court is possible. (AP Photo/Elaine Thompson)


MORE IN NEWS

cair11web Mike Cardew - Akron Beacon Journal
Islamic groups discuss challenges, options amid trump executive orders

CUYAHOGA FALLS: Over the past week, President Donald Trump’s executive orders to halt refugee immigration has prompted nationwide talk about Muslims.

dfca11cut.web
Group hopes to deter teen drug use with club that offers testing
flynn11cut_01
Democrats seek investigation into national security adviser Michael Flynn
Trump may issue a new, narrower travel order
Jury finds ex-Summit County councilwoman Tamela Lee guilty in federal bribery trial
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next