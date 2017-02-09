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Judicial ruling

U.S. appeals court refuses to reinstate Trump’s travel ban

By Michael Doyle
McClatchy Washington Bureau

Published: February 9, 2017 - 05:36 PM | Updated: February 9, 2017 - 10:46 PM
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Washington Attorney General Bob Ferguson smiles at a news conference about a federal appeals court's refusal to reinstate President Donald Trump's ban on travelers from seven predominantly Muslim nations, Thursday in Seattle. The ruling dealt another legal setback to the new administration's immigration policy. In a unanimous decision, the panel of three judges from the San Francisco-based 9th U.S. Circuit Court of Appeals declined to block a lower-court ruling that suspended the ban and allowed previously barred travelers to enter the U.S. An appeal to the U.S. Supreme Court is possible. (AP Photo/Elaine Thompson)


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