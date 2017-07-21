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U.S. bans travel for Americans to N. Korea after Warmbier death

By Matthew Lee and Josh Lederman
Associated Press

Published: July 21, 2017 - 07:55 AM
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In this Feb. 29, 2016 file photo, American student Otto Warmbier speaks as Warmbier is presented to reporters in Pyongyang, North Korea. U.S. officials say the Trump administration will ban American citizens from traveling to North Korea following the death of university student Otto Warmbier, who passed away after falling into a coma into a North Korean prison. (AP Photo/Kim Kwang Hyon)


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