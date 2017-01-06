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U.S. belief missing journalist is alive boosts parents’ hopes

By Juan A. Lozano
Associated Press

Published: January 6, 2017 - 01:42 PM
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In this Thursday, Jan. 5, 2017 image taken from video, Marc and Debra Tice discuss the update they received from U.S. State Department officials at their home in Houston regarding their son, Austin Tice, a freelance journalist who was kidnapped in August 2012 while working in Syria. The officials said they have high confidence Austin is alive. (AP Photo/ John L. Mone)


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