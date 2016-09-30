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U.S. cities increasingly dealing with messy goose poop problem

By Mark Pratt
Associated Press

Published: September 30, 2016 - 12:52 PM
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FILE- This May 29, 2012 photograph shows a woman eating her lunch while surrounded by a gaggle of Canada geese feeding along the banks of the Charles River in Cambridge, Mass. Traditionally, this is the time of year when two things appear in the sky: falling autumn leaves and honking Canada geese migrating south. But lately, thousands of the birds have been wintering over in Boston and other northern cities, creating a vexing problem: A single goose produces up to three pounds of poop every day. (AP Photo/Charles Krupa)


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