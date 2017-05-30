U.S. consumer spending, incomes grew solidly in April

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogQW1lcmljYW5zIGluY3JlYXNlZCB0aGVpciBzcGVuZGluZyBpbiBBcHJp
bCBhdCB0aGUgZmFzdGVzdCBwYWNlIGluIGZvdXIgbW9udGhzLCBib2xzdGVyZWQgYnkgYSBzb2xp
ZCBnYWluIGluIGluY29tZXMuIFRoZSBzdHJvbmcgcmVzdWx0cyB1bmRlcnNjb3JlZCBleHBlY3Rh
dGlvbnMgdGhhdCB0aGUgZWNvbm9teSBpcyBwb2lzZWQgdG8gcmVib3VuZCBhZnRlciBhIGxhY2ts
dXN0ZXIgc3RhcnQgdG8gdGhlIHllYXIuPC9wPjxwPkNvbnN1bWVyIHNwZW5kaW5nIHJvc2UgMC40
IHBlcmNlbnQgaW4gQXByaWwgYWZ0ZXIgYSAwLjMgcGVyY2VudCByaXNlIGluIE1hcmNoLCB0aGUg
Q29tbWVyY2UgRGVwYXJ0bWVudCBzYWlkIE1vbmRheS4gSXQgd2FzIHRoZSBiZXN0IHNob3dpbmcg
c2luY2UgRGVjZW1iZXIuIEluY29tZXMgYWxzbyByb3NlIDAuNCBwZXJjZW50LCBkb3VibGUgdGhl
IDAuMiBwZXJjZW50IE1hcmNoIGluY3JlYXNlLjwvcD48cD5Db25zdW1lciBzcGVuZGluZywgd2hp
Y2ggYWNjb3VudHMgZm9yIDcwIHBlcmNlbnQgb2YgZWNvbm9taWMgYWN0aXZpdHksIGdyZXcgYXQg
dGhlIHNsb3dlc3QgcGFjZSBpbiBzZXZlbiB5ZWFycyBpbiB0aGUgZmlyc3QgcXVhcnRlci4gVGhh
dCB3YXMgYSBrZXkgcmVhc29uIHRoZSBlY29ub215LCBhcyBtZWFzdXJlZCBieSB0aGUgZ3Jvc3Mg
ZG9tZXN0aWMgcHJvZHVjdCwgZXhwYW5kZWQgYnkganVzdCAxLjIgcGVyY2VudCBhdCB0aGUgc3Rh
cnQgb2YgdGhlIHllYXIuIEVjb25vbWlzdHMgYXJlIGhvcGVmdWwgR0RQIGdyb3d0aCB3aWxsIHJl
Ym91bmQgdG8gYXJvdW5kIDMgcGVyY2VudCBpbiB0aGUgY3VycmVudCBBcHJpbC1KdW5lIHF1YXJ0
ZXIuPC9wPjxwPkEga2V5IGluZmxhdGlvbiBnYXVnZSBwcmVmZXJyZWQgYnkgdGhlIEZlZGVyYWwg
UmVzZXJ2ZSBlZGdlZCB1cCBhIHNsaWdodCAwLjIgcGVyY2VudCBpbiBBcHJpbCwgbGVhdmluZyBw
cmljZXMgcmlzaW5nIGp1c3QgMS43IHBlcmNlbnQgb3ZlciB0aGUgcGFzdCB5ZWFyICYjODIxMjsg
dGhlIHNsb3dlc3QgMTItbW9udGggZ2FpbiB0aGlzIHllYXIgYW5kIGJlbG93IHRoZSBGZWQmIzgy
MTc7cyAyIHBlcmNlbnQgdGFyZ2V0LiBFdmVuIHdpdGggaW5mbGF0aW9uIHJlbWFpbmluZyBjb250
YWluZWQsIGVjb25vbWlzdHMgYmVsaWV2ZSB0aGUgRmVkIHdpbGwgcmFpc2UgcmF0ZXMgZm9yIGEg
c2Vjb25kIHRpbWUgdGhpcyB5ZWFyIHdoZW4gb2ZmaWNpYWwgbWVldCBvbiBKdW5lIDEzLTE0LCBl
c3BlY2lhbGx5IGlmIHRoZSBlbXBsb3ltZW50IHJlcG9ydCBkdWUgb24gRnJpZGF5IHNob3dzIGpv
YiBncm93dGggcmVtYWluaW5nIHN0cm9uZy48L3A+PHA+V2l0aCBzcGVuZGluZyBhbmQgaW5jb21l
cyBib3RoIHVwIDAuNCBwZXJjZW50IGluIEFwcmlsLCB0aGUgc2F2aW5nIHJhdGUgd2FzIHVuY2hh
bmdlZCBmb3IgYSB0aGlyZCBtb250aCBhdCA1LjMgcGVyY2VudCBvZiBhZnRlci10YXggaW5jb21l
LiBJdCBoYWQgYmVlbiA1IHBlcmNlbnQgaW4gSmFudWFyeS48L3A+PHA+VGhlIHJpc2UgaW4gc3Bl
bmRpbmcgd2FzIGxlZCBieSBhIDAuOSBwZXJjZW50IHJpc2UgaW4gcHVyY2hhc2VzIG9mIGxvbmct
bGFzdGluZyBkdXJhYmxlIGdvb2RzLCByZWZsZWN0aW5nIGEgcmVib3VuZCBpbiBkZW1hbmQgZm9y
IGF1dG9zIGFmdGVyIGEgd2VhayBmaXJzdCBxdWFydGVyLiBTcGVuZGluZyBvbiBub24tZHVyYWJs
ZSBnb29kcyBzdWNoIGFzIGNsb3RoaW5nIHdhcyB1cCBhIHNvbGlkIDAuNiBwZXJjZW50LCBhbmQg
c3BlbmRpbmcgb24gc2VydmljZXMgc3VjaCBhcyB1dGlsaXRpZXMgZ3JldyBhIG1vZGVyYXRlIDAu
MyBwZXJjZW50LjwvcD48cD5UaGUgMS4yIHBlcmNlbnQgR0RQIGdyb3d0aCByYXRlIGluIHRoZSBm
aXJzdCBxdWFydGVyIHdhcyBmYXIgYmVsb3cgdGhlIHRhcmdldHMgc2V0IGJ5IFByZXNpZGVudCBE
b25hbGQgVHJ1bXAuIER1cmluZyB0aGUgY2FtcGFpZ24sIFRydW1wIGJsYXN0ZWQgdGhlIE9iYW1h
IGFkbWluaXN0cmF0aW9uJiM4MjE3O3MgZWNvbm9taWMgcG9saWNpZXMsIHNheWluZyB0aGV5IGhh
ZCBjb250cmlidXRlZCB0byB0aGUgd2Vha2VzdCByZWNvdmVyeSBpbiB0aGUgcG9zdC1Xb3JsZCBX
YXIgSUkgcGVyaW9kLiBIZSBwcm9taXNlZCB0byBkb3VibGUgZ3Jvd3RoIGZyb20gYW4gYW5lbWlj
IDIgcGVyY2VudCBhbm51YWwgcmF0ZSB0byBhYm92ZSA0IHBlcmNlbnQgd2l0aCBoaXMgZWNvbm9t
aWMgcHJvZ3JhbSBmZWF0dXJpbmcgdGF4IGN1dHMsIGRlcmVndWxhdGlvbiBhbmQgdG91Z2hlciBl
bmZvcmNlbWVudCBvZiB0cmFkZSBydWxlcy48L3A+PHA+SG93ZXZlciwgc28gZmFyLCBUcnVtcCYj
ODIxNztzIGVjb25vbWljIHByb2dyYW0gaGFzIG1hZGUgbGl0dGxlIGhlYWR3YXkgaW4gQ29uZ3Jl
c3MuIEhlIHB1dCBmb3J3YXJkIGxhc3Qgd2VlayBhICQ0LjEgdHJpbGxpb24gYnVkZ2V0IGZvciAy
MDE4LCBidXQgaXQgaGFzIGF0dHJhY3RlZCBjcml0aWNpc20gZnJvbSBib3RoIERlbW9jcmF0cyBh
bmQgUmVwdWJsaWNhbnMgZm9yIGl0cyBzaGFycCBjdXRzIGluIHRoZSBnb3Zlcm5tZW50JiM4MjE3
O3MgYW50aS1wb3ZlcnR5IHByb2dyYW1zLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.