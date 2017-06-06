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U.S. contractor Reality Winner arrested after leak of Russia hacking report

By Deb Riechmann and Russ Bynum
Associated Press

Published: June 6, 2017 - 10:43 AM | Updated: June 6, 2017 - 10:44 AM

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