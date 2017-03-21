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U.S. current account deficit narrows in fourth quarter

By Martin Crutsinger
Associated Press

Published: March 21, 2017 - 10:46 AM

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